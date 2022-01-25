Buharkent'te kar yağışı masalsı görüntüler oluşturdu

Aydın'ın doğu kesimlerine yağan kar vatandaşları sevindirirken, Buharkent ilçesinde masalsı görüntüler oluştu.

Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı Aydın'da etkisini gösterdi. Aydın'ın Buharkent ilçesinde kar yağışı sokak ve caddeleri beyaza bürüdü. Beyaz gelinliğini giyen ilçelerde masalsı görüntüler ortaya çıkarken yağan kar vatandaşları sevinirdi. Ülke genelinde zaman zaman esarete dönüşen kar Aydınlılar için eğlence kaynağı oldu. Soğuk havaya aldırış etmeden dakikalarca kar topu oynayan vatandaşlar kar yağışının keyfini çıkarttı. Kimileri de cep telefonları ile karposttalık görüntüleri kaydetti. Öte yandan ilçe belediyeleri de kar yağışı ile ilgili gerekli önlemleri alırken, vatandaşların zor durumda kalmamaları için çalışma başlattı.