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Buharkent'te Kıbrıs gazileri için madalya tevci töreni yapıldı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazilerine ‘Milli Mücadele Madalyaları’ tevcih edildi.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazilerine ‘Milli Mücadele Madalyaları' tevcih edildi.


Buharkent Kaymakamlığı'nda düzenlenen tevcih törenine Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü ve Nazilli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdülgani Kavak ve ilçede ikamet eden gaziler ve yakınları katıldı. İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü tarafından, Kıbrıs gazileri Veysel Beşinci adına eşi Nazik Beşinci'ye, Hayrettin Küçük'e ve Süleyman Karaçam'a kaymakamlık makamında madalyaları tevcih edildi.


Törende konuşan Ülkü, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı olmasından dolayı, Milli Mücadele yıllarında gösterilen feragat, fedakarlık ve kahramanlığın bir ifadesi olarak 56/2000 sayılı Madalya ve Nişanlar Yasası gereğince Bakanlar Kurulunu'nun önerisi üzerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli mücadele madalyaları gazilerimize tevcih edildi” dedi.

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