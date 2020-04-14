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Buharkent'te marketler denetlendi

Buharkent Belediyesi tarafından ilçede bulunan marketlerde korona virüs tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.


Buharkent Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, marketin hizmet alanına göre içeride bulunacak azami müşteri sayısına yönelik bilgilendirme ilanları kontrol edilerek bilgilendirmede bulunuldu. Ayrıca dışarıda sıra bekleyen vatandaşların korumaları gereken sosyal mesafeleri gösteren işaretleme uyarısı yapılması sağlandı.


Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, vatandaşların tüm tedbirlere uyması gerektiğini ifade ederek, korona virüsün kontrol altına alınmasının, toplum sağlığı açısından son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

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