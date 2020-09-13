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Buharkent'te sağanak yağış etkili oldu

Aydın’ın Buharkent ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağış bazı mahallerde yolları kapadı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağış bazı mahallerde yolları kapadı.


Buharkent ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisi ile Ortakçı Mahallesi'nde yollar kapandı. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelen sel sonrası kapanan yolları açma çalışmalarını yerinde inceledi. Mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erol, "Her zaman vatandaşımızın yanındayız. Bugünkü aşırı yağışlar nedeniyle Ortakçı Mahallemizde bazı yolların bozulması ve selle gelen malzemenin yolları kapatması üzerine Buharkent Belediyesi ekiplerince hemen müdahale edilmiş, yollar tekrar açılıp temizlenmiştir. Ortakçı Mahallemize geçmiş olsun" dedi.

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