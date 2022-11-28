Buharkent'te sağlık için yürüdüler

Aydın'ın Buharkent ilçesinde düzenlenen doğa yürüyüşünde vatandaşlar sağlık için yürüdü. Buharkent Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşünde katılımcılar, sonbaharın hazan renkleri arasında yürüdü. Süleymanlı Gölü mevkiinden başlayıp Aktaş Göleti etrafında sona eren etkinliğe Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un yanı sıra Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz de katılarak vatandaşlara eşlik etti.

Yürüyüşe katılım sağlayan herkese teşekkür eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; “Süleymanlı gölü mevkiinden başlayıp Aktaş Göleti etrafında gerçekleştirdiğimiz doğa yürüyüşü etkinliğimiz Buharkent Kaymakamımız Alper Açıkgöz ve vatandaşlarımızın katılımıyla doğanın renkleri arasında güzel bir etkinlikte hep birlikteydik. Bu harika günden geriye birbirinden güzel fotoğraf kareleri kaldı. Gelecekteki etkinliklerimize sizleri de davet ediyoruz” dedi.