Buharkent'te sezonun ilk Tırmanma Yarışı Nefes kesti

Türkiye Tırmanma yarışlarının sezon açılışına ev sahipliği yapan Aydın'ın Buharkent ilçesindeki otomobil yarışları nefes kesti. 34 yarışçının kayıt yaptırdığı, 31 otomobilin katıldığı, 26 otomobilin finişi gördüğü Türkiye'nin en zorlu tırmanma pistindeki yarışlar hem yarışçılar hem de sporseverlerden büyük ilgi gördü.

Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından düzenlenen ve Buharkent Belediyesi destekleri ile gerçekleştirilen AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın açılış yarışı 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde yapıldı. Buharkent'te düzenlen Buharkent Tırmanma Yarışı 4 ayrı kategoride tamamlandı. Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz ve Belediye Başkanı Mehmet Erol'un ev sahipliğinde yapılan ve Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'un da izlediği yarışlar iki gün sürdü. İlçe merkezinin kuzeyinde yer alan Kayaburnu Mahallesinden verilen startın ardından 7.59 km'lik parkurdaki 808 metre rakımlı Muratdağı'na tırmanan yarışçılar 2 etapta gerçekleştirdikleri yarışta en iyi dereceyi elde edebilmek için büyük efor sarf etti.

Geçen yıldan farklı olarak bu yıl daha fazla katılımın gözlendiği yarışlarda beygir güçleri oldukça yüksek olan EVO sınıfı drift otomobillerinin de katılı yarışlara büyük renk getirdi. Buharkent ve ilçe dışından gelen binlerce sporseverin en uygun yerde yarışları izleyebilmek için saatler öncesinden manzarası kadar seyir zevki de yüksek arazide yerlerini aldı. Antrenman çıkışlarından sonra son teknik kontrolün ardından startla birlikte yapılan ilk çıkışlarda 3 otomobil yarış dışı kaldı.

7,59 kilometre uzunluğundaki parkurda iki çıkış olarak koşulan yarış sonunda, Kategori 1'de Bahadır Sevinç birinciliği elde ederken, Sevcan Sağıroğlu ikinci ve Özgür Şenyüz de üçüncü olarak podyuma çıkan sporcular oldu. Kategori 2'de Kaan Kara günün en hızlı ismi olurken, Yiğit Sercan Yalçın ikinciliği ve Çiğdem Tümerkan da üçüncülüğü elde etti. Kategori 3'te Ahmet Keskin birinciliğe uzanırken, Murat Soyçopur ikinciliği ve Nizamettin Kaynak üçüncülüğü kazandı. Kategori 4'te ise Selim Bacıoğlu sezona zaferle başlayan isim olurken aynı zamanda günün en iyi zamanını da kaydetti. Bu kategoride aynı takımdan yine Sinan Soylu günü ikinci sırada tamamlarken, Ümit Ülkü üçüncü sırada yer aldı.

Mahalli klasmanda ise Kategroi 1'de Bahadır Sevinç, Kategori 2'de Serdar Sarıduman, Kategori 3'te Hüseyin Yıldırım ve Kategori 4'te de Ertekin Tekneci birincilikleri paylaşan sporcular oldu.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, “Buharkent olarak geçen sene sezonun sonunda tırmanma yarışmasını biz kapatmıştık. Bu sene de sezonu biz açıyoruz. Buharkent'te gerçekten güzel heyecanlı bir yarış gerçekleşiyor. 28 yarışmacı katılıyor. Vatandaşlarımızda ilgi çok fazla. Piknik havasında güzel bir ortamda keyifli seyirler var burada. Güzel bir gün geçiyor. Herkes keyifle seyrediyor” dedi.

Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz “İlçemizde düzenlenen tırmanma yarışı organizasyonu keyifle sürmekte. Buharkent Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenen bu etkinlikte herhangi bir olumsuz durum oluşmaması açısından kaymakamlığımız tarafından tüm tedbirler alındı. Gayet keyifli yarışlar izliyoruz. Teknik arkadaşların söylediğine göre çok güzel bir parkur. Meraklılarına da güzel bir görsel şölen yaşattığını düşünüyoruz” dedi.

Ege Motor Sporları Kulübü Üyesi Bilge Yüce, uzun süredir motor sporları ile ilgilendiğini ifade ederek: “Sezonun ilk yarışına ciddi bir katılım var. Oldukça zorlu karakteristik bir parkur. Yarışmacılar da oldukça memnun. Kızımı da çekirdekten yetiştirmek istiyorum. Yarışları çok seviyoruz. Buharkent'te olmaktan dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.

“Harika bir ev sahipliği ile bizi ağırladılar”

Tecrübeli Pilot Sevcan Sağıroğlu, “Geçen sene Türkiye şampiyonasında tırmanmada ikinci olarak bitirdim. Geçen sene Buharkent'te son yarışımızı yapmıştık. Bu sene ilk ayağını yaptık. Çok da heyecanlıydık. Geçen sene Buharkent bize inanılmaz bir ev sahipliği yapmıştı. Bu sene de hiç aratmadılar. Harika bir ev sahipliği ile bizi ağırladılar. Parkur mükemmel. Çok denenmesi, tecrübe edilmesi gereken bir parkur. Bu sene biraz zorluklarımız oldu. Ufak bir kaza atlattım ilk antrenman çıkışında. Sonrasında arabamda bir iki sıkıntı oldu ama dereceyi elden bırakmadık. Gene kadınlarda birinci olarak bitirdim. Biz heyecanla buraya gelmeyi bekliyoruz. Ve herkesi de buraya bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz herşey için” açıklamasında bulundu.

“İnanılmaz güzel bir parkur”

Derece alan Pilotlardan Çiğdem Tümerkan ise “Ralli dünyasında bayan pilotların sayısı çok az. Ben de daha yeni başladım. Benim Ege Rallilerinde bu ilk yarışım. Tırmanmada ikinci yarışım fakat bu Buharkent'te yapılan etabı özellikle çok önerdiler. Benim için iyi bir tecrübe olacağını söylediler. Bundan dolayı buraya katıldım ki gerçekten çok zor ve güzel bir etaptı. Başta yağmurla başladık. Çok fazla araba yoldan çıktı. Ufak tefek kazalar oldu. Ama çok güzeldi. Şu an duyduğum ve tecrübe ettiğim kadarıyla en iyi ve en zorlu parkurlardan bir tanesi. Buharkent Belediyesi bu konuda bize çok destek oldu. Özellikle onlara çok teşekkür ediyorum. Çok çok güzel bir deneyimdi benim için ve kazasız belasız atlattım. Ralli çok keyifli bir spor. Bayan olaraktan daha çok katılımcısının olmasını istiyorum. Çocuklarımı da sporcu olarak özellikle ralli pilotu olarak yetiştirmek istiyorum. İlk etap olarak kartingle başlattım kendilerini. Şu an için çok güzel gidiyor. Altyapıdan yetişsinler istiyorum. Ve bu motor sporlarına daha çok destek verilmesini istiyorum. Bayan katılımcıların artırılmasını istiyorum. Özellikle bu zamana kadar yarıştığım ve çok deneyim sahibi arkadaşlarımla konuştuğum kadarıyla Buharkent gerçekten çok güzel bir parkur. Herkesin buraya gelip deneyimlemesi lazım. Şu ana kadar hem Türkiye şampiyonu olmuş hem de ayrı mahalli ve ulusal yarışlara katılıp dereceler almış olan herkes bugün onu konuştu. İnanılmaz güzel bir parkur. Buraya gelenler koşarak geliyorlar ki geçen seneye göre 2 kat fazla katılım oldu. Bir daha ki sene daha çok olacağını düşünüyorum. Gerçekten güzel bulunmuş bir parkur. Herkesi buraya bekliyoruz” dedi.

Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın, 04-05 Haziran tarihlerinde Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından Kartepe'de düzenlenecek olan ikinci ayak yarışı ile devam edeceği öğrenildi.