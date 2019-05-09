Buharkent'te STEM ve Robotik Kodlama Atölyesi açıldı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, İl Milli eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un katılımı ile STEM, Müzik Sınıfı, Tasarım Beceri ve Robotik Kodlama atölyelerinin açılışı yapıldı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Buharkent ziyareti kapsamında, ilçedeki bazı okullarda incelemelerde bulunarak, açılışlara katıldı. Buharkent Kamil Paşa İlkokulu'nda STEM, Müzik Sınıfı ve Tasarım Beceri Atölyesi, Buharkent Zafer Ortaokulu ve Gelenbe Ali Çevik İlkokulu'nda Robotik Kodlama Atölyeleri düzenlenen törenle açıldı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, STEM eğitiminin günümüz okullarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir eğitim modeli olduğunu belirterek, “Okul, toplum, iş hayatı arasında çözüm önerileri geliştirmelerine ve öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik arasında bağlantı kurmalarına ve bu bağlantıları pratik uygulamalarda kullanmalarına yardımcı olmaktadır. Bu açıdan STEM eğitimi okullarda büyük önem taşımaktadır. Böyle okullarımızda güzel ve verimli çalışma ortamının oluşmasına katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu sınıflarımızda öğrencilerimiz başarılı çalışmalar gerçekleştirecektir” dedi.