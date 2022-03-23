Buharkent'te sulama suyu sorunu çözülüyor

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 12 ay boyunca çiftçilere sulama imkanı sağlayacak yeraltı kuyuları için sondaj çalışmaları başladı.

Aydın'ın sulama sorunu yaşayan ilçelerinden olan Buharkent'te, çiftçilerin sulama sorunları yeraltı kuyuları ile çözüme kavuşuyor. Savcılı Mahallesi'nde sulama sahasında açılacak su sondaj kuyusunda delgi çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yeraltı kuyularında sondaj çalışmaları başlarken Buharkent'in sulama ihtiyacını karşılamayı amaçlayan ve yılın 12 ayı sulama imkanı sunması beklenen çalışmaların ardından açılan her kuyudan saatte 200 ton, toplamda 1 ton su alınması bekleniyor. Sulama kanalının açılan kuyularla beslenmesi halinde ilçenin sulama sorunu da tamamen ortadan kalkacak.