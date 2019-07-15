Buharkent'te vatandaşlar sıcak havalara karşı uyarıldı

Buharkent Devlet Hastanesi'nde vatandaşlar sıcak havalara karşı uyarıldı.

Son ayların en sıcak günlerinin yaşandığı Aydın'da vatandaşlar sıcak havalara karşı uyarıldı. Buharkent Devlet Hastanesi'nde kurulan stantta vatandaşlara broşür dağıtılarak bilgilendirmeler yapıldı. Yaz aylarında hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve bazı bölgelerimizde sıcaklarla birlikte nem oranının artması sonucu sağlığımız olumsuz yönde etkileyebildiğini kaydeden yetkililer, “Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Ayrıca sıcakların etkisiyle artan terleme ile birlikte su ve mineral kaybı sonucu bayılma hissi, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemlerinde görülmektedir. Sıcak havalarda besinlerin bozulma riski artmakta ve besin kaynaklı zehirlenmeler sık görülmektedir” diye konuşarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.