Buharkent'te yetim çocuklar unutulmadı

Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Buharkent Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde ilçede yaşayan yetim çocuklar bir araya geldi. Dünya Yetimler Günü dolayısıyla “Yetimi unutursan, insanlığı unutursun” sloganıyla, Buharkent'te ikamet eden 63 yetim çocuğa Buharkent Belediyesi tarafından temin edilen sosyal destek kartı dağıtıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak “Hep birlikte yetimlere birer anne kucağı olmak için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, programda yaptığı konuşmada “Ramazan bereket ve rahmet ayıdır, Kur'an'ın indiği aydır. Bu rahmet buluşmalarının önümüzdeki zamanlarda da devam etmesini diliyoruz. Peygamberimizin (sav) tavsiyeleri ile kültürümüzdeki bakış açısıyla kimsesizin kimsesi olma duygusuyla sizlerle birlikte olalım, bugünü sizlerle paylaşalım dedik. Bütün dünyada özellikle şiddetin ve savaşın sardığı ülkelerde nice çocuklarımız yetim kaldı. Hep birlikte yetimlere birer anne kucağı olmak için elimizden geleni yapmalı, onlara destek olmak için gayret sarf etmeliyiz. Yetimlerin maddi imkânlarının karşılanmasının yanı sıra, onların başını okşamak, onların yanlarında olduğumuzu belli etmek en önemli hususların başında gelmektedir” ifadelerine yer verdi.

Yetim ve yetim ailelerinin hayatlarının zorluğuna da dikkat çeken Başkan Erol; “Biz de bir nebze olsun onların bu zor hayatları içerisinde sevinmelerini, gülmelerini sağladığımızı düşünüyoruz ve bu sebeple çok mutluyuz. Bu anlamlı etkinliğe katkıda bulunan herkese teşekkür eden Erol, Bizler vesileyiz, Önemli olan sizlerin sevinmesidir, hepinizin gözlerinden öpüyor, sağlıklı ömürler diliyorum” dedi.

Buharkent Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen programa Başkan Erol'un yanı sıra, Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz, AK Parti Buharkent İlçe Başkanı Uğur Kul, idari amirler ve yetim aileler ile çocuklar katıldı.