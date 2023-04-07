Buharkent'te yetimler unutulmadı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde her yıl Ramazan ayında kutlanan ‘Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla Buharkent'teki yetim çocuklar onuruna iftar programı düzenledi.

Her yıl Ramazan ayının 15. gününde kutlanan ‘Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla bir iftar programı düzenleyen Buharkent Belediyesi ile Buharkent Kaymakamlığı, yetimlerle bir araya geldi. Duaların edildiği programda, çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Ramazanın herkes için farklı bir anlam taşıdığını belirten Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; “Cumhurbaşkanımızın tavsiyeleri ile tüm Türkiye'de yetim iftarları veriliyor. Bu da birlik ve beraberliğimiz adına çok önemli bir adım. Bizler de yetim çocukların Ramazan ayında sevdikleriyle bir arada olmalarını ve unutulmadıklarını hissetmeleri için bu programı her yıl düzenliyoruz. İnşallah düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

Yetim ve yetim ailelerinin hayatlarının zorluğuna da dikkat çeken Başkan Erol; “Biz de bir nebze olsun onların bu zor hayatları içerisinde sevinmelerini, gülmelerini sağladığımızı düşünüyoruz ve bu sebeple çok mutluyuz. Bu anlamlı etkinliğe katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bizler vesileyiz, önemli olan sizlerin sevinmesidir, hepinizin gözlerinden öpüyor, sağlıklı ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.

Belediye Havuz Tesisleri'nde düzenlenen programa Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, idari amirler, çocuklar ve aileleri katıldı.