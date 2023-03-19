Buharkent'te zincirleme kaza

Aydın'ın Buharkent ilçesinde trafik ışıklarında bir aracın ani fren yapması sonucu 3 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Buharkent ilçesi sanayi ışıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın istikametinde seyir halinde olan 35 ASD 498 plakalı otomobilin ışıklara geldiği esnada ani fren yapması sonucu, 20 AHH 966 ve 09 RZ 158 plakalı 2 otomobilin de karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, 09 RZ 158 plakalı otomobilin sürücüsü kadın, kısa süreli sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen trafik ekipleri yol güvenliğini sağlayarak, bir süre trafik akışını tek şeritten sağladı. Sinir krizi geçiren kadın sürücü için bölgeye ambulans çağrıldı. Kazada 09 RZ 158 plakalı otomobil çekiciyle kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.