Buharkent'teki baca yangını korkuttu

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen baca yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın Kamilpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın kalorifer kazanının bağlı bulunduğu bacadan alevlerin yükseldiğini gören Aydem çalışanları hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Buharkent İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine gelerek bacadaki yangını büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, itfaiye ekipleri vatandaşları kömür kazanlarının bacalarının kullanımında yanıcı maddeler ile temasının kesilmesinin büyük önem taşıdığı konusunda uyardı.