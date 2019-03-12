Bülent Tezcan ve Ömer Günel taksicilerle buluştu

Taksici esnafının sorunlarını dinleyen Ömer Günel ve beraberindeki heyet yaşanan sorunları en kısa sürede çözeceklerini belirtti.

Taksiler CHP adayı Ömer Günel'in kendilerini ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek özellikle her yıl alınan harç parasının çözülmesini talep ettiler.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, taksici esnafının sorunlarını bildiğinin altını çizerek, “Taksici kardeşlerimizin sorunlarına hakimim. Seçimlerden sonra toplanacak ilk mecliste, harçların iki yılda bir alınmasını ve ücretlerin de Kuşadası Belediyesi'nde yatırılması hususunda karar alarak problemi kökünden çözeceğiz. Ayrıca taksicilerimizin il sınırları dışında çift yön çalışması hususunda gerekli yasal başvuruları yineleyeceğiz ve takipçisi olacağız. Taksicilerimiz bu kentin en önemli unsurlarından biridir. Her bir taksicimiz aynı zamanda doğal bir kent rehberidir” dedi.

Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüsnü Öten; toplantıya katılan taksicilere, “30 yıldır odamızı en iyi şekilde yönetiyoruz. Bugüne kadar belediye başkanlarımızdan destek görmedik. Doğru olanı göstermek benim size karşı görevim. Bir yapacağım diyen var, birde yapacağım deyip Ömer Günel gibi nasıl yapacağını anlatan” diyerek Günel'e ziyareti için teşekkür etti.