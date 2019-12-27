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Burmaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Nazilli Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu’nun annesi Fatma Burmaoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Nazilli Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu'nun annesi Fatma Burmaoğlu son yolculuğuna uğurlandı.


88 yaşında hayatını kaybeden Burmaoğlu'nun cenaze törenine Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Belediye Başkan vekilleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, Nazilli Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri, İYİ Parti Yöneim Kurulu üyeleri ve Nazilli Kadın Kolları, Burmaoğlu ailesi ve yakınları katıldı.


Burmaoğlu, 5 Eylül Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'na defnedildi.

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