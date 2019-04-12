Burnunu temizleyip, çöpünü yola atan sürücüye 108 lira ceza kesildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, burnunu temizleyerek çöpünü yola atan sürücüye 107 lira ceza kesildi. Yola çöp atmanın suç olduğunu bilmediğini savunan sürücü, kendisini ihbar eden gazeteciye “Muradına erdin mi” diyerek tepki gösterdi.

Nazilli'den Aydın il merkezine gitmekte olan gazeteci Ali Soydemir, İsabeyli Mahallesi'ne geldiğinde önünde seyreden 09 R 3123 plakalı minibüsü kullanan şoförün burnunu temizleyip çöpünü yola attığını gördü. Yaklaşık 50 metre sonra duyarsız sürücünün aynı hareketi tekrarlaması üzerine duruma tepki gösteren Soydemir ve beraberindekiler, eleştirilerini yola çöp atan kişiye de iletti.

Bununla da yetinmeyen Ali Soydemir, aracında bulunan yol kamerasından sürücünün yola çöp attığına dair görüntüleri alarak denetim yapan radar ekibine iletti. Soydemir'in ihbarı üzerine Atça Mahallesi girişinde durdurulan aracın sürücüsü A.C.'ye, Kabahatler Kanununa istinaden 108 lira ceza kesildi.

Yola çöp atmanın suç olduğunu bilmediğini ifade eden A.C., polis ekiplerine “Yolda seyir halindeyken başka sürücüler yola pet şişe ve bir sürü şey atıyorlar. Ben sadece peçete attım. Yola çöp atmanın suç olduğunu bilmiyordum” sözleriyle kendisini savunmaya çalıştı. Eline ceza makbuzu verilen sürücü, kendisini görüntüleyip ihbar eden gazeteciye “Muradına erdin mi” diyerek tepki gösterdi.