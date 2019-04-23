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Burnuyla yazdığı kitabını Rektör Aldemir'e hediye etti

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü yüksek lisans öğrencisi Mustafa Erol ve babası Mehmet Emin Erol, Rektör Prof.

Dr. Osman Selçuk Aldemir'i ziyaret etti. Erol, elleri ve ayaklarını kullanamadığı için burnuyla yedi yılda yazdığı “Herkes Beni Engelli Sanıyo” kitabını Aldemir'e hediye etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Mustafa Erol'u yazdığı kitaptan dolayı tebrik ederek azminin herkese örnek olmasını diledi. Azmin ve sabrın ürünü olan kitabı en kısa sürede okuyacağını ifade eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, eğitim sürecinde Mustafa Erol'a her türlü desteği vereceklerini belirtti.


Doğuştan serebral palsi hastası olan lisans eğitiminde Halkla İlişkiler ve İşletme Bölümlerini başarıyla tamamlayan Mustafa Erol, desteklerinden dolayı Rektör Aldemir'e teşekkür ederek, kendisini tez savunmasına davet etti.

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