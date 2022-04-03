'Bütünleştirici Eğitimle Farklılıkları Fırsata Dönüştürmek' projesinin açılışı gerçekleştirildi

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezinde 'Bütünleştirici Eğitimle Farklılıkları Fırsata Dönüştürmek' (BEFFDA) projesinin açılış ve tanıtım programı gerçekleştirildi.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği çerçevesinde, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen 'Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı' çerçevesinde uygulanan 'Bütünleştirici Eğitimle Farklılıkları Fırsata Dönüştürmek' (BEFFDA) projesinin açılış ve tanıtım programı gerçekleştirildi. Toplam bütçesi 109 bin 79 Avro olan projenin 11 bin 808 Avro'luk kısmı Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi tarafından eş finansman olarak karşılanıyor. 2021 yılı Kasım ayında imzalanan sözleşmeyle başlatılan BEFFDA projesi, Aydın Ticaret Borsası Bilim Sanat Merkezinin yürüteceği en büyük bütçeli hibe projesi oldu. Kurulduğu günden bu yana farklı projelere imza atan Aydın Ticaret Borsası Bilim Sanat Merkezi için BEFFDA projesi büyük önem arz ediyor.

Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Erol Barut, Mehmet Atay, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, şube müdürleri, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler ve velilerin katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde konuşan Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Atay, Bilim Sanat Merkezleri'ne ve özel yetenekli öğrencilerin eğitimine verilen öneme vurgu yaptı. Atay, özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde farkındalığı ve kaliteyi artırmayı amaçlayan bu tür projeleri Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her zaman desteklediklerini belirtti.

Açılış töreni ve konuşmaların ardından, proje çerçevesinde, il genelinde tüm öğretmenlerin kullanımına yönelik olarak yapılan Materyal Kütüphanesini gezen konuklar, Materyal Kütüphanesinde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.