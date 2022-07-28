Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda sıkı denetim

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı 5 günlük kapanmanın ardından yeniden ziyarete açılırken, alınan güvenlik önlemleri de arttırıldı.

Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan Dilek Yardımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı; yaz aylarında bölgede yaşanan orman yangınları dolayısıyla artan hava sıcaklıkları da göz önünde bulundurularak Aydın Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda uygulanan 5 günlük ziyaretçi yasağının ardından yeniden açıldı. Sabah saatlerinden itibaren ziyaretçilerini kabul etmeye başlayan Milli Park'ta güvenlik önlemleri de arttırıldı. Girişte kolluk kuvvetleri tarafından araç ve kişi kontrolünün yapıldığı Milli Park'ta plaka tanıma sistemleri ile araç giriş ve çıkışları da kontrol altına alınıyor. Milli Park'ın günübirlik alanlarına ulaşım yolları kamera ve fotokapanlarla takip edilirken, 5 tonluk söndürme tertibatlı su tankeri ile saat başı gerekli bölgeler ıslatılıyor.

Havadan ve karadan takip ediliyor

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Milli Park'ın havadan ve karadan sürekli olarak denetim altında tutulduğu ifade edilerek, "Milli Park'ın ulaşım yollarında yayan devriye yapan görevliler bulunmaktadır. İnsan hareketliği bulunan tüm alanlarında Teknik personel tarafından belli aralıklarla denetimler yapılmaktadır. Günübirlik alanlarında bulunan tesislerde hidrant hattı ve söndürme ekipmanları yer almaktadır. Ana ulaşım yolu kenarına 50 metre aralıklarla su dolu 200 kilogramlık ilk müdahale varilleri yerleştirilecek, ziyaretçilerimizin ve devriye görevlilerimizin istenmeyen bir durama hızlı bir şekilde müdahale etmeleri sağlanacaktır. Girişte tam donanımlı İtfaiye aracı 24 saat bekletilmektedir. Milli Parkımız OGM ne ait İHA ile havadan takip edilmektedir. Milli Park ve Kolluk Kuvvetleri söndürme tertibatlı araçlarla 24 saat Milli Park'ın tüm alanında tam alanda koruma faaliyetleri yürütmektedir. Bu çerçevede tüm ziyaretçilerimizin daha hassas ve dikkatli olmalarını istiyoruz. Sizlerin varlığı ve Milli Park sevgisi en büyük gücümüz. En ufak bir şüphede 112 hattından durum bildirimi yapmanızı rica ediyoruz. Unutmayın; Milli Parkımızı korumanın en güçlü yöntemi, onu sevenlerine emanet etmektir. Milli Parkı bekçi değil, sevgi korur" denildi