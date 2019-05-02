Büyük Menderes Havzası Peyzaj Atlası toplantısı yapıldı

İlgi Grupları toplantısı Aydın'da yapıldı.

Proje ekibi tarafından sabah oturumunda sunumlar gerçekleştirildi. Öğleden sonra ilgi grupları çalışma toplantısından sonra genel değerlendirme yapıldı. Aydın, Denizli, Afyon, Uşak ve Muğla illerini kapsayan projede, Aydın bölgesinin yüzde 95'i çalışma alanı girerken, Denizli bölgesinin ikinci büyük alan olduğu belirtildi.

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi hükümlerince ülkemizi bağlayan proje ilk kez, Türkiye'de bulunan 25 Havza içinde Yeşilırmak Havzası'nda uygulandığı ve ikinci olarak Büyük Menderes Havzası'nda başlatıldığı belirtildi.

Yürütülen proje, Büyük Menderes Havzası'nda doğal ve kültürel peyzaj envanteri temelinde peyzaj karakterinin korunmasına dair değerlendirmenin yapılarak, peyzaj karakter tiplerinin ve peyzaj karakter alanlarının, peyzaj çeşitliliği ve biyoçeşitliliğin belirlendiği, peyzaj kalite haritasının çıkarıldığı, peyzaj koruma ve gelişim stratejilerinin belirlenerek sektörel peyzaj rehberlerinin oluşturulduğu “Büyük Menderes Havzası Peyzaj Atlasının” hazırlanması ve peyzaj bilgi sisteminin oluşturulmasını amaçlıyor.

Programa, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Süha Berberoğlu, proje ekibinden Dr. Okan Ürker, Prof. Dr. Olcay Düşen, Prof. Dr. Serdar Düşen, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yavuz, Arş. Görevlisi Mükerrem Kürüm, Prof. Dr. Kemal Tulühan Yılmaz, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran ERDEN, Aşağı Havzada bulunan Belediye Başkanlığı temsilcileri, EKODOSD, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), TEMA Vakfı Aydın İl Temsilciliği, Aydın Ziraat Mühendisleri Odası Temsilciliği, Aydın Baro temsilcileri katıldı.