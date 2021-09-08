Büyük Menderes Nehri kurudu, çiftçiler tedirgin

Türkiye'nin en bereketli topraklarından biri olan Aydın ovasının su ihtiyacını gideren Büyük Menderes Nehri bu yıl yağışların az olması nedeniyle kurudu.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden başlayarak sırasıyla; Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri yağışların az olması nedeniyle bu yıl en kurak yıllarından birini yaşıyor. 584 kilometre uzunluğundaki nehirde sular neredeyse tamamen çekilirken, bu durum çiftçileri korkutuyor. Geçtiğimiz yıllara göre menderesin son halini görenler büyük tedirginlik yaşarken, nehirdeki su yerini toprağa bıraktı.

"Menderes nehri sadece su değil, ekmeğini tarımdan kazanan çiftçinin ümidini de taşıyor"

Meteoroloji tarafından Aydın'da yağmur beklendiğinin açıklanması üzerine büyük sevinç yaşayan vatandaşlar, "Zaman zaman kurak dönemler yaşanabilir bu normaldir. Ancak bu nehrin hiç bu kadar kuruduğunu görmemiştik. Geçtiğimiz dönemlerde bu aylarda en az 2,5-3 metre su barındıran nehirde yürüyebilir hale geldik. Bu durum bizi çok korkutuyor. Bu yıl yağmur yağmaz, su birikmez ise yaşanacakları düşünmek bile istemiyoruz. İnşallah kısa sürede yağmurlar başlar, topraklarımız suya kavuşur. Menderes Nehri aslında sadece su değil aynı zamanda, Menderes Ovası'ndaki binlerce dönüm verimli araziyi sulayarak bölgede ekmeğini tarımdan kazanan binlerce kişinin ümidini taşıyor" ifadelerini kullandı.