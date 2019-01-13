Büyük Menderes Nehri'ne düşen şahsı arama çalışmaları devam ediyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Büyük Menderes Nehri'ne düşüp akıntıya kapılarak kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Nazilli Akçay Köprüsü mevkiinde tuvalet ihtiyacını karşılamak isteyen 59 yaşındaki Tuncay Asar ayağının kayması sonucu Büyük Menederes nehrine düştü. Yanındaki arkadaşı Adem B.'nin tüm çabalarına rağmen Asar, nehirdeki akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu. Adem B.'nin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dün geceden beri yapılan arama kurtarma çalışmalarında nehre düşen Asar'a ulaşılamadı.

Bölgede Jandarma, Aydın Büyükşehir İtfaiye, AFAD ve Muğla Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.