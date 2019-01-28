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Büyük Menderes Nehri'nin debisi arttı

Son yılların en sert ve en yağışlı kış mevsiminin yaşandığı Aydın’da Büyük Menderes Nehri’nin debisi arttı.

Son yılların en sert ve en yağışlı kış mevsiminin yaşandığı Aydın'da Büyük Menderes Nehri'nin debisi arttı. Nehir taşma noktasına gelirken, yapılan yatak ıslahı sayesinde binlerce dönüm tarım alanı sular altında kalmaktan kurtarıldı.


Aydın'da son bir haftada metrekareye düşen yaklaşık 132 kilogram yağışın ardından dere ve çaylardaki su miktarı artınca Büyük Menderes Nehri de suyu taşıyamaz hale geldi. Söke Sarıçay Nehri taşarken, Aydın'ın içinden geçen Büyük Menderes Nehri'nde su seviyesi köprülere ulaştı. Bu yıl bol yağışlı bir kış mevsimi yaşandığını son yılların en yağışlı kış mevsimini yaşadıklarını belirten Aydınlı çiftçilerden Taner Koçtürk, “Büyük Menderes Nehri'nde yapılan yatak ıslahı sayesinde binlerce dönüm tarım alanı sular altında kalmaktan kurtuldu. Geçen yıllarda az bir yağışta Yenipazar, Efeler, Koçarlı, Germencik ve Söke Ovası'nda binlerce dönüm ekili alan sular altında kalıyordu. Bu yıl yatak ıslahı sayesinde Büyük Menderes Nehri'nde herhangi bir taşkın yaşanmadı” diye konuştu.

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