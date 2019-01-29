Büyük Menderes Nehri'nin setleri patladı Aydın Ovası göle döndü

Son yılların en yağışlı kış mevsiminin yaşandığı Aydın'da son 2 hafta içerisinde metre kareye düşen yaklaşık 175 kilo yağışın ardından Büyük menderes Nehri'nde su seviyesi yükseldi. Debisi maksimum seviyeye ulaşan nehrin çeşitli bölgelerinde setlerde patlama oluşunca Aydın'da binlerce dönüm ekili ve dikili alan sular altında kaldı. Nehrin taşması sonucu Koçarlı-Germencik yolu ulaşıma kapatıldı.

Aydın'da son günlerde etkili olan yağışların ardından Büyük Menderes Nehri yatağına sığmayıp taştı. Özellikle Koçarlı, Germencik ve Söke Ovası'nda binlerce dönüm alan sular altında kalırken DSİ ve çeşitli kurumların iş makineleri tarafından nehir ve çevresinde çalışma başlatıldı.

Aydın'da 12 aylık dönemde metrekareye ortalama 623 kilogram yağış düşerken bu yağışın 420 kilogramlık kısmı son 3 ayda gerçekleşti. Bu yıl yağışların oldukça fazla gerçekleştiğini belirten yetkililer sadece 2019 yılı Ocak ayının ilk 28 gününde Aydın'da metrekareye yaklaşık 180 kilogram yağış düştüğünü Ocak ayının uzun yıllar yağış ortalamasının ise 117 kilogram olduğunu belirttiler.

“Ekipler seferber oldu”

Son bir haftadır etkili olan yağışlar sonucu Afyon Dinar'dan başlayıp Uşak, Denizli ve Aydın'a kadar ulaşan yaklaşık 548 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri Koçarlı yakınlarında taştı. Çeşitli bölgelerdeki nehir setlerinde oluşan patlak nedeniyle özellikle Koçarlı Yeniköy ile Germencik ve Söke arasında kalan araziler tamamen sular altında kaldı. Nehirdeki su seviyesinin yükselmesinin ardından Nehir üzerindeki köprü ayaklarında ve nehrin patlayan kısımlarında DSİ'ye bağlı ekipelr tarafından çalışma başlatıldı.

Nehir yatağında yapılan çalışmalar sayesinde bölgede 3-4 yıldır taşkın yaşanmadığını ancak bu yıl yağışların aniden bastırması ile afet olduğunu belirten çiftçiler, devlet tarafından zarar gören vatandaşlara gerekli desteğin verileceğine inandıklarını belirttiler.