Büyük Menderes'te kano yolculuğu

İngiltere'de yaşayan seyahat kitabı yazarı ve program yapımcısı Jeremy Seal'in yıllar önce Büyük Menderes Nehri ile ilgili yazdığı “Meander” isimli bir kitaptan etkilenen iki maceracı, Büyük Menderes Nehri'ni kanoyla geçti. Biri Kanadalı, diğeri İngiliz iki genç ardından EKODOSD'un konuğu olarak tarihi yerleri gezerek, menderesle ilgili bilgiler aldı.

Afyon Suçıkan bölgesinden doğarak yolculuğuna başlayan ve Ege bölgesinin can damarı olan 584 km'lik Büyük Menderes nehri biri Kanadalı, diğeri İngiliz iki gencin ağırladı. Kanada'dan Robot Mühendisliğinde okuyan Itto Korneckı ile Psikiyatris olan İngiliz Laurıe Twıne, İngiltere'de yaşayan seyahat kitabı yazarı ve program yapımcısı Jeremy Seal'in yıllar önce Büyük Menderes Nehriyle ilgili yazdığı “Meander” isimli bir kitaptan etkilenerek bölgeye geldi.

Jeremy Seal'ın “Meander” isimli kitabından etkilenen Kanadalı Itto Korneckı ve İngiliz Laurıe Twıne, kanoyla Afyon'dan başladıkları menderes yolculuğuna Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Serçin köyünden noktaladı. 3 gün süren yolculuğun sonunda Serçin'e gelen iki genç Serçin'deki Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ekoturizm Merkezi sorumlusu Akın Karakaya'yı ziyaret etti. Serçin'de bir süre kalan iki genç Bafa gölünü de ziyaret etti. Bafa gölü ziyaretlerinden Eko Sistemi Koruma ve Doğa sevenler derneği (EKODOSD) yetkilileri ile tanışan gençler ziyaretlerinin nedenleri konusunda bilgiler aktarırken, mecaracı gençler EKODOS'un konuğu olarak Milet ve Priene antik kentlerini gezip, ardınan Kuşadası'nı ziyaret etti.

Ziyaretleriyle ilgili değerlendirme yapan iki genç, “Büyük Menderes'in gücünü görmek, mitolojik hikayelerini dinlemek, etrafındaki insanları, köyleri tanımak, çevresinde şekillenen binlerce yıllık uygarlıklardan kalan tarihi gezmek için Aydın'a geldik. Şişme kanoyla gündüzleri kürek çekerek, geceleri çadırda kalarak, 3 günlük bir yolculuktan sonra Serçin köyü yakınlarında kıyıya çıktık. Burada Aydın Büyükşehir Belediyesi Ekoturizm Merkezi sorumlusu Akın Karakaya'yı ziyaret ettik. Köylülerinin yakın ilgisi ve misafirperverliği bizi çok etkiledi. EKODOS yetkilileriyle tanıştık. Menderese yakın antik kentlerden Milet ve Priene'yi birlikte gezdik. Kuşadası hakkında bilgiler aldık. Kuşadası'ndan Samos'a kanoyla gitmeyi planlıyoruz. Biz bu ziyaretimiz de Menderesin suyu konusunda daha temiz suyla karşılaşacağımızı tahmin ediyorduk ama yanıldık. Dönüşte tüm bunları arkadaşlarımızla paylaşacağız ve 5 yıl sonra tekrar arkadaşlarıyla birlikte buraya gelmeyi istiyoruz” şeklinde konuştular.