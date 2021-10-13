Büyükşehir 15 farklı noktada yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi eşzamanlı olarak 15 farklı noktada asfaltlama çalışması gerçekleştiriyor.

Vatandaşların günlük yaşam konforunu arttırmak için hizmet odaklı çalışma anlayışla yatırımlarını gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediyesi, planlı ve hızlı bir çalışma temposu ortaya koyuyor. Yol yapım yatırımları ile Aydın'a çağ atlatan Büyükşehir, kırsal mahalle yolları ve kent merkezlerinde yoğun mesai ile sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmaları yapıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, trafik akışını hızlandıran ve üretim yollarını yenileyen bu çalışmalar; kent genelindeki 15 farklı noktada eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Başkan Çerçioğlu: Tüm yolları teker teker yeniliyoruz

Konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı kurmak için büyük yatırımlar yaptıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu “Planlı bir şekilde sorumluluk alanımızdaki tüm yolları teker teker yeniliyoruz. Bu çalışmaları yaparken imkan olan yerlerde yolları genişletiyor, ihtiyaç olan yerlerde de altyapıyı yeniliyoruz. ASKİ ve Fen İşleri ekiplerimiz koordineli bir çalışma sergileyerek, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerini hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Uzun yıllar boyunca hizmet verecek olan bu kalıcı yatırımlarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz.” dedi.

Didim'in yollarına Büyükşehir'den büyük yatırım

Yaz sezonu boyunca milyonlarca turisti ağırlayan ve nüfusu her geçen gün artan Didim'de yol yapım yatırımlarını hızlandıran veren Aydın Büyükşehir Belediyesi; Koca Mustafa Caddesi, İnönü Bulvarı, Kamacı Caddesi, Tütüncüler Caddesi ve Çobankuyu Caddesi'nde sıcak asfalt kaplama işlemlerine devam ediyor.

Aynı zamanda Akbük Mahallesi'nin yoğun kullanılan 1001 Caddesi'nde Fen İşleri ekipleri tarafından hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Fen İşleri ekiplerinin kontrolünde ilerleyen iş kapsamında, 1001 cadde de yağmur suyu altyapı çalışması yapılacak. Bu çalışmanın ardından 1001 Caddesi sıcak asfaltla yeni bir görünüm kazanacak.

ASKİ ve Fen İşleri koordineli bir şekilde büyük işlere imza atıyor

Büyükşehir ekipleri ihtiyaç duyulan noktalarda önce altyapı sonrasında asfaltlama işlemleri yaparak hem zamandan kazanıyor hem de ek maliyetlerden tasarruf sağlıyor. ASKİ ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonlu çalışmalarıyla öncelikle yolun kanalizasyon, içme ve yağmur suyu hatları yenileniyor. Buna örnek teşkil eden Çine Akçaova, Atça Mahallesi Kavaklar Caddesi, Ata Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde ilk olarak ASKİ çalışması yapıldı. ASKİ'nin altyapı işlerinin bittiği noktalarda Fen İşlerine bağlı, Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri asfalt çalışmalarına başladı.

Kırsal mahalle yolları yenileniyor

Özellikle kırsal mahallelerin zorlu yolları da Büyükşehir Belediyesi tarafından güvenli ve konforlu hale getiriliyor. Bozdoğan Güre ve Kuşadası Soğucak yollarında biten çalışmalarla birlikte, yol genişletme ve zemin hazırlıkları yapılan; Bozdoğan'ın Yeniköy ve Kılavuzlar, İncirliova'nın Palamut, Kuşadası'nın Kirazlı yolları ile Söke'nin Çavdar ve Koçarlı'nın Mersinbelen yolları arasında sathi kaplama işlemleri yapılıyor.