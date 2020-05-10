Büyükşehir 65 yaş üstü vatandaşlara maske dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, uzun sürenin ardından sokağa çıkma izni verilen

65 yaş ve üstü vatandaşlara maske dağıttı.

Sokağa çıkma kısıtlaması tedbirlerinden dolayı evlerinde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugün uzun sürenin ardından ilk defa sokağa çıktı. Aydın Büyükşehir Belediyesi saat 11.00-15.00 arasında yürüyüş yapmak için evlerinden ayrılan Aydınlı 65 yaş ve üstü vatandaşlara maske dağıttı. Maske dağıtımı Aydın'ın 17 ilçesinde farklı noktalarda hazır bulunan mobil ekipler tarafından parklarda ve caddelerde yapıldı.

Steril şartlarda paketlenen maskeleri dağıtan Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulaması, Aydınlılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Maskeye kolay ulaşabildikleri ve bu şekilde daha güvenli şartlarda yürüyüş yapabildiklerini belirten vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi aynı uygulamayı 13 Mayıs Çarşamba günü 0-14 yaş, 15 Mayıs Cuma günü de 15-20 yaş arası vatandaşların sokağa çıkış izni olan günlerde de devam ettirecek.