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Büyükşehir Acarlar'da dezenfekte çalışması yaptı

Pandemi sürecinin devam ettiği, uzmanların maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarının sıklaştığı bugünlerde, Aydın Büyükşehir Belediyesi de dezenfeksiyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Kent genelinde sürdürülen maske dağıtımıyla birlikte; araç, işyeri, cadde ve sokaklardaki dezenfekte çalışmaları Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yoğun olarak yapılıyor.


Bu kapsamda İncirliova'nın Acarlar Mahallesi'nde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Acarlar Mahalle Muhtar Kemal Karabulut, “Yapılan dezenfekte çalışmaları için Büyükşehir'e teşekkürlerimi sunarım. Hizmetler aksamadan devam ediyor. Zaten ne zaman arasak telefonun ucunda oluyorlar, en kısa zamanda da hizmet için gelmişlerdir” şeklinde konuştu.


“Büyükşehir'in çalışmalarının katkısı oldu”


Acarlar Mahallesi'nde koronovirüs bulaşan kişi sayısının düşük olduğuna dikkat çeken Muhtar Karabulut, bunda Büyükşehir'inde katkısının olduğunu belirterek, “Büyükşehir'in katkıları ile maske dağıtımı, dezenfekte, ilaçlama ve yol temizlikleri ile Acarlar'da katkıları olduğuna inanıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

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