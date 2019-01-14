Büyükşehir Adayı Savaş ve Cumhur İttifakı adayları sahaya indi

AYDIN (İHA) – Cumhur İttifakının Aydın'daki adaylarının tanıtılmasının ardından ilk saha çalışmasında Germencik deve güreşi festivaline katılan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş; “Deve güreşlerimizi, İspanya'daki boğa güreşleri gibi büyük bir turizm etkinliğine dönüştürmenin vakti geldi de geçiyor bile. Hemşerilerimize daha güzel ortamlarda seyir zevki sunacağız" dedi.

Binlerce seyircinin alkışlarıyla karşılanan Mustafa Savaş ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Mustafa Savaş, deve güreşlerini izledikten sonra develerin sahiplerini teker teker tebrik etti.

Deve sahipleriyle yaptığı sohbet esnasında açıklamalarda bulunan Mustafa Savaş, "Yörük kültürü olan bu etkinliğe sahip çıkmak ve gelecek nesillere taşımak istiyoruz. Deve güreşlerimiz bu bölgemizin büyük ve önemli etkinliklerinden birisi. Yörük kültürümüzle özdeşleşen deve güreşlerimizi bölgesel olmaktan çıkartıp turizme kazandırmak istiyoruz. Binlerce vatandaşımız bu etkinliği büyük bir coşku ve heyecanla izliyor. Bu coşkuyu neden binlerce yerli ve yabancı turist aynı zamanda ilimizde yaşamasın. Buna hiçbir engel yok. Ülke olarak turizm gelirlerinde rekor kırdığımız bir seneyi geride bıraktık. Turizmdeki büyük pazara, yerelden öteye geçemeyen bu etkinliklerimizi de kullanarak daha fazla girmek, Aydın'ı daha fazla tanıtmak ve ilimize ek gelirler sağlamak istiyoruz. Sahip olduğumuz değerleri Nisan ayından itibaren daha fazla parlatmakta kararlıyız. Bizim İspanya'dan neyimiz eksik. Deve güreşlerimizi, İspanya'daki boğa güreşleri gibi büyük bir turizm etkinliğine dönüştürme vakti geldi de geçiyor bile" dedi.

“Gerekli tesisleri yapacağız”

Deve güreşlerinin düzenlendiği alanların eksik altyapılar nedeniyle vatandaşların büyük zorluklar yaşatabildiğine dikkat çeken Mustafa Savaş,

" Nisan ayından itibaren vatandaşımızın seyir zevki büyük bir keyfe dönüşecek. Çünkü bu etkinliklerin düzenlenmesi için özel alanlar tahsis edecek, tuvaletleri, otoparkları bulunan alanlarda vatandaşlarımız bu güreşleri keyifle izleyebilecekler. Pikniklerini yaparken seyir zevkini dolu dolu yasayabilecekler. Aydın'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olunca hayata geçireceğimiz ilk projelerden birisi bu olacak. Buraların her türlü alt yapı ve üst yapı çalışmasını biz gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Söke Belediye Başkan Adayı Beliğ Azbazdar, İncirliova Belediye Başkan Adayı Gürşat Kale, Buharkent Belediye Başkan Adayı Mehmet Erol, Koçarlı Belediye Başkan Adayı Nedim Kaplan, Germencik Belediye Başkan Adayı İsmet Akın, Karacasu Belediye Başkan Adayı Zeki İnal, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Burak Pehlivanla birlikte Germencik'te düzenlenen deve güreşleri etkinliklerine katıldılar.