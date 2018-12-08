Büyükşehir Akbük'te vatandaşı dinledi

AYDIN (İHA) –Vatandaşların büyükşehir belediyesinden taleplerini yaşadıkları yerlerde dinlemek için Aydın'ın bütün ilçelerini dolaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi tırının son durağı Didim'in Akbük Mahallesi oldu.

Mobil araçta Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Fen İşleri, ASKİ, Park ve Bahçeler gibi birimlerinden bürokratlar, gelen her vatandaşın talebini dinlerken bu talepleri yerine getirdi veya ilgili birime aktardı. Büyükşehirden isteklerinin hemen yerine getirilmesinden duydukları memnuniyeti ileten vatandaşlara bürokratlar tarafından Akbük'e, Didim'e ve Aydın geneline yapılan yatırımlarla ilgili bilgi de verildi.

Vatandaşlar, yapılan yatırımlar ve verilen hizmetler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler.

Büyükşehir Belediyesi bürokratları önümüzdeki hafta da mobil araçta vatandaşları dinlemeye devam edecek. Mobil araç 10 Aralık Pazartesi günü Sultanhisar Atça'da, 11 Aralık Salı günü Karacasu Yenice'de, 12 Aralık Çarşamba günü Karacasu Geyre'de ve 14 Aralık Cuma günü de Karacasu Ataeymir'de olacak.