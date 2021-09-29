Büyükşehir, Akçaabat Mahallesi'ne sulama hattı inşa etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karpuzlu'nun Akçaabat Mahallesi'ne 1 milyon 300 bin liralık yatırımla, 4.5 km uzunluğunda tarımsal sulama hattı inşa etti. Bu hat ile yeniden canlanacak olan arazilerde hem tarım yapılacak hem de üretilecek olanlar yemler, hayvancılık yapanların en büyük girdi maliyeti olan yemi yük olmaktan çıkartacak.

Aydın'ın bereketli topraklarının daha çok işlenmesi, tarım ve hayvancılık alanında üreticilik yapan vatandaşların desteklenmesi ile kırsal kalkınmada fark oluşturacak sonuçlar elde ediliyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kırsal kalkınmaya önem veren vizyonu doğrultusunda projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, hayata dokunan çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda; üreticilere koyun, fide, ilaç, gübre ve yem hibe destekleri ile kooperatiflerin desteklenmesi projelerinin yanı sıra, hayvancılık ve tarım alanında üretim imkanların artması için de tarımsal altyapı yatırımları yapılıyor.

“Yem maliyeti yük olmayacak”

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla Karpuzlu'nun Akçaabat Mahallesi'ne 1 milyon 300 bin liralık yatırımla, 4.5 km uzunluğunda yeni bir sulama hattı oluşturuldu. 1400 dekar arazinin faydalanacağı su hattı ile hem tarımsal üretim artacak hem de bölgede yoğunlukla yapılan hayvancılık desteklenecek. Bu proje ile boş duran arazilerin yeşillenip ekonomiye katkı sunacak. Hayvancılıkta girdi maliyetlerinin başında gelen yem, ekim yapıldıktan sonra Akçaabatlı üreticiler için artık yük olmaktan çıkacak.

“Büyükşehir su hattını çekti, maliyetler yarıya düşecek”

Yapılan çalışmadan büyük sevinç duyduklarını belirten Akçaabat Mahalle Muhtarı Ramazan Mavi, “Mahallemizin kaderi değişti. Mahallemizde hayvancılık yapılıyor. Hayvancılıkta maliyetler yüksek olduğundan, bu araziler hayvan yemi ekilip sulaması yapılır. Hayvanlarımıza artık yarı maliyetine bakabiliriz” dedi.

“Çok büyük ekonomik kalkınma sağlayacak”

Sulama hattıyla birlikte vatandaşların üretmeye başlayacaklarını belirten Muhtar Mavi, “Su olduktan sonra vatandaşlarımız durmaz. Hayvan yemi ekilemeyecek yerlere meyve ve incir ekilir, sulaması yapılır ve ekonomiye katkı sağlar” dedi.

Boş arazilerin ekileceğine ve hayvancılıktaki girdi maliyetlerinin düşeceğine dikkat çeken Mavi, “Nisan ve Mayıs aylarında ot olur, hayvan bunu yedimi bir daha da yok. Şimdi bir yaz boyunca devamlı kış kadar yem sağlanabilecek. Hem hayvan sayımız artacak, hem de girdi maliyetleri çok düşecek. Verim de artacak. Yazın yemle alamadığımız sütü, ot ile alacağız. Vatandaşlar çok memnun. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na mahallem adına sonsuz teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Cennetlik bir hizmet”

Akçaabat Mahallesi'nin eski muhtarı Şerafettin Kunduz, “Su bizim köy için cennet ve nimet. Köylerin içinde belki de en susuz köy bizimki. Cennetlik bir hizmet, su demek hayat demek. Şu köy canlansın, tarlalar değerlensin, herkes incir dikiyor, diksin. Özlem Başkana çok büyük teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.