Büyükşehir ASTİS'te çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Aydın Sanayi Ticaret İhtisas Sitesi'nde (ASTİS) başlattığı yağmur suyu hattı çalışmasını sürdürüyor.

ASTİS içerisindeki çalışmalara Çevre Bulvarı üzerindeki çalışmalarla devam ediliyor. Bölgedeki altyapı çalışmasına Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 12 milyon liralık kaynak ayrıldı.

Şiddetli yağışlar sonrasında baş gösteren yağmur suyu sorununu ortadan kaldırmak için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor. ASTİS sitesi içerisindeki çalışmalarda sona gelinirken suyun tahliyesini sağlayacak Çevre Bulvarı üzerindeki çalışmalara hız verildi. Çalışmalar kapsamında 450 metre menfez, 7 bin 300 metre beton boru hattı ve 300'den fazla yağmur suyu mazgalı yapılacak. Yağmur suyu hattının kısa sürede bitirilip hizmete alınması planlanıyor.

Diğer taraftan ASTİS'teki işyeri sahipleri ve çalışanlar da yapılan çalışmalardan oldukça memnun. Vatandaşlar yapılan yatırım için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ediyor.