Büyükşehir Aydın'ın folklor kültürünü yaşatıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi yürüttüğü çalışmalarla Aydın'ın folklor kültürünü gelecek nesillere aktarıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kültür merkezlerinde düzenlenen kurslarda her yıl binlerce vatandaş Aydın yöresinin halk oyunlarını öğrenerek kültürlerini yaşatıyor.

Kursiyerlere eğitimleri ise Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin alanında deneyimli eğitmenleri veriyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun AYBA Spor Salonu'nda düzenlenen kurslarına katılıp başarılı olan kursiyerler, toplulukla birlikte Aydın'ın çeşitli yerlerinde düzenlenen etkinliklere de katılıyor. Kursta kursiyerlere Aydın yöresinin oyunlarının yanı sıra Denizli ve İzmir bölgelerinin halk oyunları da öğretiliyor.

Zeybeğin Aydın'la özdeşleştiğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Aydın'da zeybek her Aydınlının içine işlemiştir. Aydınlılar düğünlerinde, eğlencelerinde davulla zurnanın ahengini zeybekle taçlandırmayı sever. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımız kültürümüzün en önemli öğelerinden olan halk danslarımızı doğru motiflerle öğrenmeleri için kurslar düzenliyoruz. Çocuğundan yaşlısına zeybek öğrenen her Aydınlı hem kendi kültürünü yaşatıyor hem de kurslarda yeni arkadaşlar edinerek sosyalleşiyor. Tüm Aydınlıları düzenlediğimiz halk oyunları kurslarına davet ediyorum" dedi.