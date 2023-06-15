Büyükşehir Aydın'ın yollarını yenilemeye devam ediyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler Umurlu Mahallesi ile Armutlu Mahallesi bağlantı yolunda kazı çalışmalarına başladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘‘Hizmet odaklı belediyecilik anlayışımız ile yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza kentimiz genelinde eş zamanlı olarak devam ediyoruz'' dedi.

Büyükşehir, kentin birçok noktasına yaptığı altın dokunuşlarla daha güvenli ve konforlu yolları vatandaşların kullanımına sunuyor. Ekipler, Umurlu Mahallesi ile Armutlu Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda sürdürdükleri kazı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başlayacak. Tüm bu işlemlerin ardından daha konforlu ve güvenli sürüş için çizgi çalışmaları yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Vatandaşlar; daha modern, güvenli ve konforlu yollara sahip olduklarını dile getirerek Çerçioğlu'na teşekkür etti.