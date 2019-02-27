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Büyükşehir Aydınlı kadınları Anıtkabir'e götürdü

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Anıtkabir’i ziyaret etmek isteyen Aydınlı kadınları Ankara’ya götürdü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyen Aydınlı kadınları Ankara'ya götürdü.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na başvuran kadınlar Atatürk'ü ziyaret etmek istediklerini söyleyip kendisinden destek istedi. Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği otobüsle Ankara'ya giderek Atatürk'e minnet duygularını sunan kadınlar, Başkan Çerçioğlu'na kendilerine verdiği destek için teşekkür etti. İncirliova'nın Erbeyli Mahallesi'nden kadınlar da otobüste yer alırken, mahalle muhtarı İsmail Akça kadınların Ankara'da çok güzel vakit geçirdiklerini, kendilerine verilen hizmetten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

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