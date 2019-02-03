Büyükşehir Barış Manço'yu çocuklarla birlikte andı

Türkiye'nin unutulmaz sanatçılarından Barış Manço, aramızdan ayrılışının 20. yıldönümünde Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir programla “Adam Olacak Çocuklar”la birlikte anıldı.

Düzenlenen gecede, çocuklar usta sanatçının unutulmaz televizyon programı "Barış Manço ile 7'den 77'ye"yi sahnede canlandırdı ve en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen gecede Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenleri ve sevilen sanatçı Efe Dumancı da sahnedeydi. Tiyatro salonu Manço'yu anmak isteyen Aydınlılar tarafından doldurulurken, sanatçının "Barış Manço ile 7'den 77'ye" adlı programının "Adam Olacak Çocuk" bölümü geceye katılan küçük çocuklar tarafından canlandırıldı.

Efe Dumancı'nın sorduğu sorulara birbirinden eğlenceli ve zekice cevap veren çocuklar geceye katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Efe Dumancı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası'nın yanı sıra sahneye çıkan çocuklar da Manço'nun unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Geceye katılan tüm çocuklara mutlu olmaları için Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler de verildi.

“Manço'yu özlemle anıyoruz”

Barış Manço'nun unutulmaz şarkılarının yanı sıra çocuklara verdiği değerle de yerinin doldurulamayacağını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Onun şarkılarını ve kültürümüze katkılarını, en fazla değer verdiği çocuklarımızla birlikte yaşatıyoruz. Şarkılarıyla birçok neslin gönlünde taht kuran Barış Manço'yu özlemle ve sevgiyle anıyoruz" diye konuştu.