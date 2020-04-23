Büyükşehir Belediye Bandosu, Kuşadası'nı coşturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Kuşadası'nda büyük bir coşku ile kutlandı.

Derginin TR Dizin Sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile geleneksel etkinliklerin yapılamaması 23 Nisan coşkusunu engelleyemedi. Aydın Büyükşehir Belediye Bandosu, Başkan Özlem Çerçioğlu'nun talimatı ile Kuşadası'na geldi.

Sokağa çıkma yasaklarının başladığı hafta sonları, Kuşadası mahalle ve sokaklarını gezerek canlı performans yapan Kuşadası Belediye Bandosu'na destek olmak amacı ile BŞB Belediye Bandosu, 23 Nisan'da Kuşadalılara müzik ziyafeti verdi. Bandonun çaldığı marş ve müziklere eşlik eden vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşadılar.

BŞB Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatı ile Kuşadası'na özel araç ile gelen BŞB Bandosu kentin tüm cadde ve sokaklarını dolaştı. Kuşadası'nda vatandaşların büyük ilgi gösterdiği BŞB Bandosu, 23 Nisan coşkusunu doruğa çıkardı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, güç birliğinin ve dayanışmanın her alanda sürdüğüne dikkat çekerek, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu bu anlamlı gündeKuşadası'nı, bizleri yalnız bırakmadı. BŞB Bandosu, Kuşadası'na güçlü bir moral kaynağı oldu. Hemşehrilerim adına Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na her zaman yanımız da olduğu için bir kez daha teşekkür ederim” dedi.