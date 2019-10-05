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Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'ndan kınama

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaptığı açıklama ile CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin’e yapılan saldırıyı kınadı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaptığı açıklama ile CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'e yapılan saldırıyı kınadı.


Saldırı sadece CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'e değil Aydın'ın huzuruna yapılmış bir saldırı olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu açıklamasında,“Cumhuriyet Halk Partisi Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'e yapılan alçak saldırıyı kınıyorum. Huzurun kenti Aydın'da meydana gelen bu saldırı, sadece Sayın Polat Bora Mersin'e değil Aydınımızın huzuruna ve birliğimizi bozmaya yönelik yapılmıştır. Saldırganların yakalanıp gereken cezayı almaları için konunun takipçisi olacağız” ifadelerine yer verdi.

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