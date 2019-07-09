İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir Belediyesi Akbük Kanalizasyonunun büyük bölümünü bitirdi

Aydın’ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi’nde başlatılan kanalizasyon altyapısı çalışmalarında sona doğru yaklaşıldı.

Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi'nde başlatılan kanalizasyon altyapısı çalışmalarında sona doğru yaklaşıldı.


Akbük Mahallesi'nde yapılan çalışmalar kapsamında ilk etapta 16.7 kilometre kanalizasyon hattı ve 1.6 kilometre terfi hattı yapıldı. 2. etap çalışmalarında ise 60 kilometreye ulaşıldı. Toplam 82 kilometrelik ikinci etap çalışmalarının yakın zamanda bitirilmesi planlanıyor.


Akbük'te çalışmaları hızla tamamlanan kanalizasyon altyapısı başta olmak üzere tüm altyapı ve üstyapı hizmetlerinden dolayı vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Vatandaşlar, Akbük'ün hizmetlerin vakit kaybetmeden yerine getirilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.