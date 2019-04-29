Büyükşehir Belediyesi çevre duyarlığı için alışveriş torbası dağıtıyor

Şimdiye kadar on binlerce alışveriş torbası dağıtılarak hem vatandaşların alışverişlerinde işleri kolaylaştırıldı hem de yüz binlerce plastik poşetin kullanımının önüne geçildi.

Alışveriş merkezlerinde, marketlerin önlerinde ve pazaryerlerinde dağıtılan alışveriş torbalarından alan vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na duyarlığından dolayı teşekkür etti. Vatandaşlar tasarım olarak da yer kaplamayan ve bu haliyle yanlarında taşımaları da kolay olan alışveriş torbalarını çok beğendi.

Çevrenin korunması ve plastik poşet kullanımının azaltılması için alışveriş torbalarından alarak Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasına ortak olan vatandaşlara teşekkür eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımıza dağıttığımız uzun süre kullanabilecekleri alışveriş torbalarıyla çevrenin korunması konusunda hem bir duyarlık çalışması gerçekleştiriyoruz hem de vatandaşlarımızı çevrenin korunmasına ortak ediyoruz. Çocuklarımıza daha yaşanılabilir bir çevre bırakmamız için yoğun olarak kullanılan plastik poşetlerin kullanımını azaltmalı, uzun yıllar kullanılabilecek daha çevreci çözümlere yönelmeliyiz. Aydınlı vatandaşlarımız da bu konuda gereken duyarlığı gösteriyor. Aydın'ın 17 ilçesinde alışveriş torbalarının dağıtımlarına devam edeceğiz" dedi.