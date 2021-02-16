Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor

Başkan Özlem Çerçioğlu, vatandaşları ve esnafı bu süreçte yalnız bırakmadıklarını, desteklerinin aralıksız olarak süreceğini belirtti.

Yaklaşık bir yıldır dünyayı etkisi altına alan Korona virüs, gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor. Son dönemde mutasyon geçiren virüs vakaları ülkemizde de görülmeye başlandı. Vaka sayılarında yaşanan düşüşe karşın mutasyonlu vakaların artışa geçmesi, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusundaki uyarıların artmasına neden oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi, vakaların ilk çıktığı günden bu yana hem önlem niteliğinde çalışmalarına, hem de vatandaşları bilinçlendirici yayınlarına devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı mobil dezenfekte ekipleri, başta toplu kullanım alanları olmak üzere; taksiler, dolmuşlar, servis araçları, duraklar, otogarlar, kamu kurum ve kuruluşlar ile işletmelerde dezenfekte çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Aydın'ın 17 ilçesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, dezenfeksiyon işleminin yanı sıra maske dağıtımlarını da devam ediyor. Kentin 3 farklı noktasında oluşturulan dezenfekte istasyonlarında da vatandaşlar ücretsiz olarak araçlarını dezenfekte edebiliyorlar.

“Vatandaşlarımıza ve esnafımıza desteklerimiz sürüyor”

Bu süreçte yorgunluk ve rehavete kapılmadan aynı ciddiyetle tedbirlere uyulması gerektiğini belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Vakalar azalsa da istenilen sayılara hala ulaşılamadı. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen her türlü desteği sunuyoruz. Dezenfekte çalışmalarımız ve maske dağıtımlarımız sürerken, bir yandan da bilinçlendirici yayınlarımız aralıksız olarak yapılıyor. Bu süreçten ekonomik olarak en çok etkilenen esnaflarımıza çeşitli şekillerde desteklerimiz devam ediyor. Son olarak aldığımız kararla, Büyükşehir'in kiracılarından işletmesi kapalı olanlardan hiç kira almayacağız ve işletmesi açık olan esnaflarımıza ise yüzde 50 indirim uygulayacağız. Vatandaşlarımıza ve esnafa desteklerimiz sürüyor ve bu aynı şekilde devam edecek” dedi.