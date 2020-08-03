Büyükşehir Belediyesi İmamköy'deki yangın için teyakkuza geçti

Aydın Büyükşehir Belediyesi bugün öğleden sonra İmamköy'de çıkan orman yangınına birçok birimiyle müdahale ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yangını haber alır almaz Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi bürokratını ve yangına müdahale edebilecek bütün birimleri yangın alanına yönlendirdi.

Yangının bir an önce kontrol altına alınması için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin yanı sıra Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na ait arazözlerle müdahale ediliyor. Büyükşehir Belediyesi yangına 25 araç ve 200 personelle müdahale ediyor.

İmamköy'de ormanlık alanda çıkan yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen ve İtfaiye Dairesi Başkanı Serdar Adanır başta olmak üzere birçok Büyükşehir Belediyesi bürokratı yangın alanına gelerek ekipleri sevk ve idare ediyor.