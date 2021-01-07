Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda dezenfekte çalışması yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesi dezenfekte ekipleri dört bir koldan Kuşadası'nda çalışma yaptı. Duraklar, banklar, sokaklar ve caddeler dezenfekte edildi.

Pandemi sürecinde uzmanların maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulması yönündeki ısrarlı mesajları sürerken, korona virüse karşı ilk günden bu yana kapsamlı olarak çalışmalar yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir ekipleri Kuşadası'nda kapsamlı bir dezenfeksiyon çalışması yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı mobil ekipler, toplu kullanım alanlarında olan dükkanları, taksi durakları ile park ve sahil şeridindeki bankları dezenfekte etti. Cadde ve yollarda ise hijyen araçları çalışma yaptı.

Taksiler ve dolmuşlar dezenfekte ediliyor

Her gün onlarca taksi ve dolmuş Büyükşehir'in dezenfekte istasyonuna geliyor ve dezenfekte işleminden geçerek yolcuları için daha güvenli ulaşım sağlıyor.

Duraklar basınçlı su ile temizleniyor

Vatandaşların sıklıkla kullandığı alanlardan biri olan duraklar da, dezenfekte çalışmaları kapsamında düzenli olarak temizleniyor. Basınçlı su kullanılan temizlik çalışmasında duraklar ve çevreleri pırıl pırıl yapılıyor.

Başkan Çerçioğlu, “Tüm alanlarda titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Temizlik ve dezenfekte çalışmalarının kent genelinde aralıksız olarak sürdürüldüğünü belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Toplu taşıma araçları, sosyal kullanım alanları ve dükkanlar başta olmak üzere tüm alanlarda titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplum sağlığını korumak için Büyükşehir Belediyesi daima görev başındadır” dedi.