Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayında gönül sofraları kurdu

Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayı programları düzenliyor.

10 Ağustos Salı günü başlayan ve bugün son bulacak olan programlarda binlerce vatandaş bir araya geldi. 9 ilçede ve 14 mahallede kurulan sofralarda oruçların kabul olması için dualar edildi.

Başkan Çerçioğlu: “Tüm canların tuttuğu oruçlar kabul olsun”

Sosyal medya hesaplarında Muharrem ayı ilgili bir mesaj yayınlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Muharrem ayının ülkemize barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Tüm canların tuttuğu oruçlar kabul olsun” dedi.