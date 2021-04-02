Büyükşehir Belediyesi Posta Caddesi'nde yağmur suyu hattı çalışması başlattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Posta Caddesi'nde dev borular ile yeni bir yağmur suyu hattı oluşturuyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca kent genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Doğu Gazi Bulvarlarında geçtiğimiz yaz aylarında yapılan sıcak asfalt serimiyle beraber altyapı çalışması da yapılmıştı. Kanalizasyon hatları ile birlikte yağmur suyu hatları da bu çalışmayla birlikte yenilenmiş ve olası su baskınlarının önüne geçildi. Bu çalışmanın bir bağlantısı olarak Doğu Gazi Bulvarı ve Posta Caddesi istikametinde toplamda 850 metrelik bir yağmur suyu hattı yapılıyor. Yeni yapılan hat ile bin 600'lük entegre betonarme borular kullanılarak geniş ve çok uzun yıllar bölgenin ihtiyacını karşılayacak bir çalışma yürütülüyor. Ayrıca bu hatta entegre edilecek 200 metrelik ızgara hattıyla bağlantısıyla da su birikmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Çalışmanın sone ermesiyle birlikte üniversite varyantından ve Doğu Gazi Bulvarı'ndan gelen yağmur sularının daha kolay bir şekilde deşarj edilmesi sağlanacak.