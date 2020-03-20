Büyükşehir Belediyesi seferberlik halinde

Bu kapsamda işe gidiş dönüş saatleri dışında otobüs seferleri azaltılıyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ülke olarak görünmeyen ve sinsice çoğalan bir düşmanla savaş halindeyiz. Belediyemiz bu düşmanla riskin ilk belirdiği andan bu yana 24 saat mücadele ediyor. Vatandaşlarımız hiç endişe etmesin; Büyükşehir Belediyesi her bir vatandaşımızın sağlığını korumak adına topyekûn seferberlik halinde. Tüm açık ve kapalı alanları, parkları, durakları, kamu binalarını, otogarları, toplu taşıma araçlarını dezenfekte ettik ve etmeye devam ediyoruz. Uzmanların risk grubunda saydıkları yaşlı vatandaşlarımızın evlerine kadar sıcak yemeklerini ulaştırıyoruz. Bizler vatandaşlarımızdan evde kalmalarını talep ederken, bunu mümkün kılacak tüm hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimiz yeter ki evlerinde kalsın, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 09 numaralı çağrı merkezi, tüm ihtiyaçları için 24 saat vatandaşlarımızın hizmetinde. Halkımızla dayanışma içinde, onların sağlığını koruyacak tüm tedbirleri sıkı sıkıya alarak bu düşmanı yeneceğiz. Aydınlı vatandaşlarımız bu hassas süreçte evlerinde vakit geçirsinler, ihtiyaç duydukları her alanda Aydın Büyükşehir Belediyesi yanlarında" ifadelerini kullandı.