Büyükşehir Belediyesi'nden 10 Kasım doğa yürüyüşü

Aydın Büyükşehir Belediyesi 10 Kasım özelinde düzenlediği etkinliklerden biri olan doğa yürüyüşü, 8 Kasım Pazar günü Karacasu Yukarı Görle'den Arapapıştı Kanyonu Seyir Tepesine doğru yapılacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi “Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, özlemle” sloganıyla doğa yürüyüşü düzenliyor.

10 Kasım anma etkinlikleri kapsamında Karacasu Yukarı Görle'den Arapapaştı Kanyonuna doğru 10 kilometrelik rotayı yürüyecek olan katılımcılar, Türk Bayrağı açarak ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü anacak.

Katılımcıların başvuru için Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na son başvuru tarihi olan 6 Kasım 2020'ye kadar kayıt oluşturması gerekiyor.

Katılımcılardan başvuruda HES kodu talep edilecek.