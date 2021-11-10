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Büyükşehir Belediyesi'nden Atatürk için pilav hayrı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıldönümü nedeniyle pilav hayrı gerçekleştirdi.


Vatandaşlar Atatürk ve şehitler için yapılan pilav hayrı için teşekkür ederken pilav hayrına yoğun ilgi gösterip, uzun kuyruklar oluşturdu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle andıklarını söyledi.

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