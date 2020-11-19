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Büyükşehir Belediyesi'nin 10 Kasım Şiir Yarışması sonuçlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Atatürk’ün İzinde Sonsuza Dek” konulu şiir yarışması sonuçlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Atatürk'ün İzinde Sonsuza Dek” konulu şiir yarışması sonuçlandı.


9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmada, dereceye giren ilk 4 öğrenciye ödülleri, pandemi koşulları göz önüne alınarak, yaşadıkları yerde kendilerine teslim edildi.


Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından, 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve onun fikirlerine sahip çıkmak için düzenlenen yarışmada Efeler ilçesinden Zeynep Akkaş, Kuşadası'ndan İnci Su Baybek, Didim'den Rojda Adıgüzel ve İncirliova'dan Emre Gümüş dereceye girdi. Kazanan öğrencilerin bisiklet ödülleri yaşadıkları ilçelerde kendilerine teslim edildi.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yarışmaya katılan öğrencileri tebrik etti.

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