Büyükşehir belediyesinin bilim yuvası dolup taşıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bilim ve Deney Evi, kurulduğu 2013'ten bu yana 70 bin çocuğa bilim aşıladı.

Aydın'daki tek bilim merkezi olan Bilim ve Deney Evi'nde çocukların bilime olan ilgilerini canlandırmak ve merak duygularını canlı tutmak için deneyler yapılıyor, bilim kanunları günlük hayattan örneklerle anlatılıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çocukların geleceği için her türlü kurum ve kuruluşla deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Çocuklar bilim yasalarını anlatan 60'tan fazla düzeneğin yer aldığı Efeler Mimar Sinan'daki Yüksel Yalova Kültür Merkezi'nde yer alan Bilim ve Deney Evi'nde kitaplardan öğrendikleri bilim yasalarının nasıl çalıştığını deneyimleme fırsatı buluyor. Bilim ve Deney Evi'nde anlatılan bilgiler örnekler ve deneylerle de destekleniyor. Bu yıl yedincisi düzenlenen yaz okuluna yine bilime meraklı yüzlerce öğrenci akın etti.

Bilimi sevdirmek, çocukların bilime olan merakını artırmak ve öğrenmelerini daha hızlı hale getirmek için hayata geçirilen merkezden şimdiye kadar 70 binden fazla çocuk yararlandı.

Çok yönlü eğitim

Çocukların çok daha fazla duyu organına hitap edip öğrendikleri bilgileri kalıcı hale getirebilmek için deneylerle desteklenen eğitimler çocukların da oldukça ilgisini çekiyor. Bilim ve Deney Evi'ne gelmekten dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen çocuklar kendilerine bu fırsatı verdiği için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyor.

Merkeze şimdiye kadar Aydın'ın en ücra mahallelerindeki okullar dahil Aydın'daki neredeyse bütün okullar geldi. Ayrıca fırsat eşitliğini sağlayabilmek için, imkânı olmayan okullara da Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından servis sağlanıyor.

Merkezin deney malzemeleri de Büyükşehir Belediye tarafından karşılanıyor.

Atölye çalışmalarıyla da desteklenen çocukların öğrenme süreçlerine maksimum katılımı sağlayabilmek için optimum olan 10-12 kişilik gruplar halindeki eğitimler 8 uzman eğitmen tarafından veriliyor.

Anne-babalar ve çocuklar memnun

Merkeze gelen çocukların aileleri de kendileri için bu merkezin bulunmaz bir nimet olduğunu söylüyor. Çocuklarının hem yaz tatillerini iyi bir şekilde değerlendirdiklerini hem de gelecekte her zaman kullanacakları temel bilgileri edindiklerini söyleyen aileler, böyle bir merkez kurduğu için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ediyor.

Başkan Çerçioğlu: Bilim yasalarını deneylerle anlatıyoruz

Çocukların en değerli varlıkları olduğunu ve daha onlar küçükken onlara bilim aşılamanın hayatlarında iyi bir başlangıç sağlayacağını söyleyen Başkan Çerçioğlu "Çocuklarımıza bilim yasalarını yapılan deneylere ve uzun araştırmalara göre en verimli yöntemlerle anlatıyoruz ve çeşitli düzeneklerle canlı olarak da yaşatıyoruz. Uyguladığımız 'işbirliğine dayalı yapılandırmacı eğitim modeli' çocuklara birçok şeyi eğlenerek ve merak ettirerek öğretmemizi sağlıyor" dedi.

"Deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız"

Eğitim kalitesi hep üst seviyede tutmayı amaç edindiklerini belirten Başkan Çerçioğlu, "Merkezimizde uzman eğitmenlerimiz tarafından fizik, kimya, biyoloji, matematik, uzay ve astronomi alanlarında temel kurallar öğretiliyor. Ayrıca bu öğretilen bilgiler atölye çalışmalarıyla da destekleniyor ve bilimin temellerinin çocukların aklında daha kalıcı yer etmesi sağlanıyor. Bütün çocuklarımızın yolu açık olsun" diye konuştu.

Merkezin 7 yıldır faaliyette olduğunu ve burada 70 bin çocuğa bilim anlatarak iyi bir deneyim elde ettiklerinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, bilim evi açmak isteyen her kurum ve kuruluşla da bu deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını hatırlattı. Başkan Çerçioğlu "Amaç çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olmasıysa her türlü işbirliğine hazırız" dedi.